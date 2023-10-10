Министр транспорта: очередей в Вильнюсском аэропорту не останется только по завершению строительства нового терминала

 
ELTA
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Eilės Vilniaus oro uoste
Eilės Vilniaus oro uoste
ФОТО: DELFI montažas

Как заявил министр транспорта Марюс Скуодис, проблема длинных очередей в Вильнюсском аэропорту, вызванная повышением авиационной безопасности и ужесточением процедур досмотра пассажиров, решится только после завершения строительства пассажирского терминала.

Однако, по словам Скуодиса, сейчас проблему пытаются решить с помощью сотрудников Каунасcкого и Палангского аэропортов благодаря открытию дополнительных полос досмотра.

"У нас по-прежнему возникают проблемы в часы пик. К сожалению, еще не все необходимые сотрудники приняты на работу, но к нам отправлена часть сотрудников из аэропортов Паланги и Каунаса. Также открыта новая полоса досмотра, используются полосы ускоренного прохождения и другие подобные меры", – сказал министр на встрече с членами демократической фракции Сейма "Во имя Литвы" во вторник.

"Когда проблема действительно будет решена, что я могу гарантировать – когда будет новый терминал и новые технологии", – добавил он.

Министр также отметил, что длинные очереди в аэропорту вызваны не только проверками, но и возросшим, по сравнению с летом, пассажиропотоком. По его словам, ежедневно из Вильнюсского аэропорта в Турцию вылетают около 1-1,2 тыс. человек.

"Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда количество туристов в октябре будет больше, чем в июле или августе. В целом мы возвращаемся к допандемическому уровню. Потоки невероятных размеров", – сказал М. Скуодис.

М. Скуодис подчеркнул, что потоки увеличиваются и из-за медленной доставки багажа обслуживающими компаниями.

"Но я вижу и другие проблемы – нужно очень долго ждать, пока отдадут чемоданы. Это проблема не только аэропорта, но и обслуживающих компаний", – сказал Скуодис.

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