Глава МИД: российская война в Украине затрагивает людей во всем мире

"Нет сомнений в том, что российская агрессия оказывает огромное влияние на европейскую безопасность, но мы должны противостоять попыткам России представить эту войну как региональный конфликт, который отвлекает мировое внимание и препятствует мирному решению конфликтов в других местах. Мы все видим, что деструктивное воздействие этой агрессии гораздо шире и, наряду с Украиной и Европой, затрагивает людей во всем мире", – цитируется Ландсбергис в пресс-релизе Министерства иностранных дел Литвы.

По мнению министра, российская война против Украины нарушает основы современной международной системы.

"Глобальные кризисы требуют общей эффективной системы, на которую мы можем положиться, и прежде всего, это должен быть порядок, основанный на международных правилах", – подчеркнул он.

Министр также отметил, что весь мир ощущает на себе последствия российской войны в Украине.