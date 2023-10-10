Глава МИД: российская война в Украине затрагивает людей во всем мире

"Нет сомнений в том, что российская агрессия оказывает огромное влияние на европейскую безопасность, но мы должны противостоять попыткам России представить эту войну как региональный конфликт, который отвлекает мировое внимание и препятствует мирному решению конфликтов в других местах. Мы все видим, что деструктивное воздействие этой агрессии гораздо шире и, наряду с Украиной и Европой, затрагивает людей во всем мире", – цитируется Ландсбергис в пресс-релизе Министерства иностранных дел Литвы.
По мнению министра, российская война против Украины нарушает основы современной международной системы.
"Глобальные кризисы требуют общей эффективной системы, на которую мы можем положиться, и прежде всего, это должен быть порядок, основанный на международных правилах", – подчеркнул он.
Министр также отметил, что весь мир ощущает на себе последствия российской войны в Украине.
"Уничтожая зернохранилища, порты, дамбы, затопляя и минируя плодородную землю Украины, Россия сознательно оказывает давление на наиболее уязвимых. Йемен, Ливан, Иордания и другие страны, импортировавшие украинское зерно, сейчас сталкиваются с его дефицитом или вынуждены закупать зерно у России по невероятно высоким ценам. Ущерб, наносимый действиями России наиболее уязвимым, приравнивается к преступлениям против человечности", – отметил глава литовской дипломатии.
Министр иностранных дел продолжает свой визит в Султанат Оман, где 9-10 октября проходит заседание Совета ЕС-ССАГПЗ.