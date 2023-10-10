На этой неделе полиция будет раздавать водителям свистки

ДТП, во время которых водители сбивают диких животных, случаются на дорогах Литвы достаточно часто. Чаще всего в таких ДТП бывают повреждены автомобили, однако гибнут также люди и животные. Число таких ДТП увеличивается не только весной, но и осенью, а также в декабре.

"Осенью, когда в Литве возрастает опасность столкновения с дикими животными, мы рекомендуем водителям быть внимательными на дорогах, а если вы едете вечером, ночью или рано утром, или в условиях плохой видимости, нужно снизить скорость, а если вы увидели животное - сбавить скорость или остановиться", – сказал глава Литовской дорожной полиции Альгимантас Петронис.

Второй год подряд полиция проводит акцию и раздает водителя ультразвуковые свистки, которые ей предоставляет ЗАО Autoaibė.