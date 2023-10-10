На этой неделе полиция будет раздавать водителям свистки

ДТП, во время которых водители сбивают диких животных, случаются на дорогах Литвы достаточно часто. Чаще всего в таких ДТП бывают повреждены автомобили, однако гибнут также люди и животные. Число таких ДТП увеличивается не только весной, но и осенью, а также в декабре.
"Осенью, когда в Литве возрастает опасность столкновения с дикими животными, мы рекомендуем водителям быть внимательными на дорогах, а если вы едете вечером, ночью или рано утром, или в условиях плохой видимости, нужно снизить скорость, а если вы увидели животное - сбавить скорость или остановиться", – сказал глава Литовской дорожной полиции Альгимантас Петронис.
Второй год подряд полиция проводит акцию и раздает водителя ультразвуковые свистки, которые ей предоставляет ЗАО Autoaibė.
Закрепленные на автомобиле свистки действуют на скорости не меньше 50 км/ч и отпугивают диких животных. Человек не слышит этот звук. Прикрепить такой свисток очень просто. Самое популярное место их установки – на черной плоской части рядом с зеркалами, на переднем бампере, между решетками, или на рейлингах.
Этой осенью акция пройдет в 15 городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Тельшяй, Утене, Гаргждай, Кретинге, Ниде, Паланге, Плунге и Шилуте.