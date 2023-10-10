На этой неделе полиция будет раздавать водителям свистки

 
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Taip atrodo ultragarsinis švilpukas
Taip atrodo ultragarsinis švilpukas
ФОТО: Gamintojo nuotr.

9–15 октября во время целевой превентивной акции "Внимание на дорогу" (англ. Focus on the road), инициированной ROADPOL (European Roads Policing Network), Литовская дорожная полиция вместе с партнером ЗАО Autoaibė будет раздавать водителям ультразвуковые свистки, которые помогают избежать столкновения с дикими животными, пишет madeinvilnius.lt.

ДТП, во время которых водители сбивают диких животных, случаются на дорогах Литвы достаточно часто. Чаще всего в таких ДТП бывают повреждены автомобили, однако гибнут также люди и животные. Число таких ДТП увеличивается не только весной, но и осенью, а также в декабре.

"Осенью, когда в Литве возрастает опасность столкновения с дикими животными, мы рекомендуем водителям быть внимательными на дорогах, а если вы едете вечером, ночью или рано утром, или в условиях плохой видимости, нужно снизить скорость, а если вы увидели животное - сбавить скорость или остановиться", – сказал глава Литовской дорожной полиции Альгимантас Петронис.

Второй год подряд полиция проводит акцию и раздает водителя ультразвуковые свистки, которые ей предоставляет ЗАО Autoaibė.

Закрепленные на автомобиле свистки действуют на скорости не меньше 50 км/ч и отпугивают диких животных. Человек не слышит этот звук. Прикрепить такой свисток очень просто. Самое популярное место их установки – на черной плоской части рядом с зеркалами, на переднем бампере, между решетками, или на рейлингах.

Этой осенью акция пройдет в 15 городах – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Таураге, Тельшяй, Утене, Гаргждай, Кретинге, Ниде, Паланге, Плунге и Шилуте.

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