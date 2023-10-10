Конгрессмены США хотят одобрить большой пакет помощи Украине на $50-100 млрд — WSJ

Предполагается, что нового пакета будет достаточно до конца 2024 года, когда в США состоятся очередные президентские выборы, сообщает издание.

Как сказано в публикации, утверждение такого пакета поможет покончить с политической неопределенностью вокруг содействия Киеву, которая установилась после того, как Конгресс США проголосовал за бюджет, не включающий поддержку Украины.

По словам проукраинских сенаторов, большой пакет помощи Киеву может быть вынесен на голосование между 16 октября, когда Конгресс возвращается к пленарным заседаниям, и 17 ноября (до этой даты рассчитано экстренное финансирование правительства США, утвержденное, чтобы избежать шатдауна).