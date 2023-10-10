Спикер Сейма: мнение оппозиции о Жемайтайтисе меняется

 
ELTA
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Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Мнение политиков из оппозиционных партий о депутате Ремигиюсе Жемайтайтисе, который известен своими антисемитскими заявлениями, постепенно меняется, говорит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. По ее словам, на это, вероятно, повлияли скандальные заявления Р. Жемайтайтиса во время нападения террористической группировки "Хамас" на Израиль, унесшего жизни сотен невинных граждан.

"Я понимаю, что есть определенные изменения по поводу (оценки – ELTA) риторики Ремигиюса Жемайтайтиса. Видимо, на это влияют и его последующие заявления, теперь уже на фоне войны в Израиле", – заявила журналистам перед заседанием Сейма В. Чмилите-Нильсен.

Во вторник специальная комиссия по импичменту запросит у Сейма дополнительное время для оценки последних заявлений депутата Р. Жемайтайтиса после нападения группировки "Хамас" на Израиль. Работу комиссии просят продлить до 6 ноября. Также в очередной раз оппозиционные фракции Сейма будут приглашены войти в комиссию по импичменту.

По мнению спикера Сейма, это рациональное предложение, гарантирующее, что Р. Жемайтайтис, уклоняющийся от процедуры импичмента, будет иметь все возможности для участия.

"Предложение о продлении работы комиссии связано с тем, что комиссия хотела бы предложить Ремигиюсу Жемайтайтису выбрать место и время, когда он найдет возможность прибыть на заседание комиссии. Чтобы после этого не искались такие процессуальные зацепки, чтобы у него не было возможности защититься. Я считаю, что это рациональное предложение", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

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