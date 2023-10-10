Не все страны ЕС согласны прекратить помощь палестинцам

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул: пересмотр финпомощи палестинцам не остановит текущие платежи, поскольку их заморозка была бы "наказанием всего палестинского народа, что нанесло бы ущерб интересам ЕС в регионе и только придало бы еще больше смелости террористам".

При этом в заявлении ЕК подчеркивается: оказание гуманитарной помощи палестинцам будет продолжено. Это подтвердил в сервисе микроблогов X (бывший Twitter) еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. "В то время, как я решительно осуждаю террористическую атаку ХАМАС, необходимо защищать мирное население и соблюдать международное гуманитарное право. ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь нуждающимся палестинцам столько, сколько нужно", — написал он.

Аналогично высказалcя председатель Европейского совета Шарль Мишель: "Мы не должны прекращать столь необходимую помощь в целях развития и гуманитарную помощь гражданским палестинцам. Это (прекращение помощи. — Ред.) может быть использовано ХАМАС и усилить напряженность и ненависть".

Ряд стран ЕС высказался против приостановки помощи

Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархейи сказал, что Брюссель приостановит финансовую помощь Палестинской национальной автономии на фоне нападения боевиков движения ХАМАС на Израиль. "Масштаб террора и жестокости в отношении Израиля и его жителей достиг поворотного момента", — подчеркнул еврокомиссар, добавив, что вести дела "как обычно" теперь невозможно. По его словам, речь идет о пересмотре пакета помощи в 691 млн евро.