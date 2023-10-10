Вильнюсец зафиксировал, как тягач толкал автомобиль по всей ул. Осло

Автор видео не пожелал назвать свое имя. Он писал, что видео снято на ул. Осло через окно городского автобуса. Тягач, ехавший по Лаздинайскому мосту толкал перед собой легковушку.

На видео видно, что передние колеса Škoda крутятся, но, когда тягач приблизился, видно, что водитель легковушки жмет на тормоз, слышен свист колес. Около виадука на ул. Тукстантмячё Škoda, который толкает тягач, задевает резиновые столбы на дороге, на этом видео заканчивается.