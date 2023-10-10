"Верните родных!": сотни страшных историй израильтян о своих близких

Подтверждена личность женщины из другого видео, лежащей в кузове пикапа без сознания на фоне вооруженных людей, кричащих «Аллаху акбар». Ее имя — Шани Лук, она гражданка Израиля и Германии . Ее родственник подтвердил, что Лук была в числе посетителей фестиваля у границы с сектором Газа. Доподлинно неизвестно, жива ли она.

Американский телеканал CNN цитирует соседку Аргамани по комнате, Амир Мади: «Очень трудно смотреть на то, как с настолько близко знакомым тебе человеком обращаются таким образом». Девушка сказала, что знает о еще пяти или шести участниках фестиваля в пустыне, которых теперь не могут найти.

В одном широко разошедшемся видео показано похищение израильтянки и ее спутника. Названы их имена — Ноа Аргамани и Авинатан Ор. Аргамани увезли на мотоцикле, мужчину поймали и заставили идти с руками за спиной. Брат Ора, Моше Ор, сказал: «Я видел, что Ноа на этом видео испугана, представить себе не могу, что творилось с ней, пока ее — кричащую, в панике — везли на этом мотоцикле», — рассказал он израильскому 12-му телеканалу.

Издание Ynet утверждает, что фотограф Рой Идан, живший в кибуце Кфар Газа, пропал после того, как вышел фотографировать вооруженных людей на парапланах, перелетевших через стену безопасности, которая отделяет территорию Израиля от сектора Газа. Ynet пишет, что нападавшие зашли в дом Идана и застрелили его жену, Самдар. В этот момент Идан держал на руках трехлетнюю дочь Абигаль и, пишет Ynet, вероятно был ранен. Приводятся неподтвержденные данные о том, что ребенка увезли в Газу. В доме спрятались и позже были спасены еще двое детей Идана. Ynet также рассказывает историю 84-летней Дитцы Хайман из поселения Нир-Оз вблизи сектора Газа. Узнав, что в поселение проникли вооруженные палестинцы, дочь Дитцы, Дафна, поговорила с ней по телефону незадолго до 10 утра в субботу и удостоверилась, что мать ушла в защищенную комнату (специальные укрытия есть во многих израильских домах).

Родители ищут Херша Гольдберга-Полина. О его местонахождении ничего не известно. В субботу в восемь утра от него пришло два сообщения родителям «Я вас люблю» и «Простите меня». Сначала Йон Полин и Рахель Гольдберг не поняли, о чем это. Затем один из друзей сына рассказал, что Херш был на фестивале.

Но после 10 утра Дитца перестала отвечать. Много позже, после очередного звонка, трубку сняли и голос на другом конце ответил «Это ХАМАС, это ХАМАС». То же самое сказали и перезвонившей позже сестре Дафны. Позже дочери Хайман узнали, что она вышла из безопасной комнаты с криками «Спасите!». Один из соседей с оружием попытался ей помочь, но не смог. Дафна Хайман утверждает, что в этом кибуце взяли в заложники целую группу престарелых жителей.

В одном из многих сообщений о пропавших родственница 27-летнего Андрея Козлова сообщила, что он работал на фестивале охранником и теперь с ним нет связи. Издание «Можем объяснить» рассказывает, что Козлов жил под Петербургом и переехал в Израиль в прошлом году.

Его тетя Анна Ямпольская, опубликовавшая объявление о пропаже племянника, сказала, что помощь властей России в поиске Андрея ей не нужна. «Извините, но властям России я не верю сегодня. По большому счету они ничем не отличаются сегодня от ХАМАСа», — цитирует израильтянку «Можем объяснить».