"Верните родных!": сотни страшных историй израильтян о своих близких

В одном широко разошедшемся видео показано похищение израильтянки и ее спутника. Названы их имена — Ноа Аргамани и Авинатан Ор. Аргамани увезли на мотоцикле, мужчину поймали и заставили идти с руками за спиной. Брат Ора, Моше Ор, сказал: «Я видел, что Ноа на этом видео испугана, представить себе не могу, что творилось с ней, пока ее — кричащую, в панике — везли на этом мотоцикле», — рассказал он израильскому 12-му телеканалу.
Американский телеканал CNN цитирует соседку Аргамани по комнате, Амир Мади: «Очень трудно смотреть на то, как с настолько близко знакомым тебе человеком обращаются таким образом». Девушка сказала, что знает о еще пяти или шести участниках фестиваля в пустыне, которых теперь не могут найти.
Подтверждена личность женщины из другого видео, лежащей в кузове пикапа без сознания на фоне вооруженных людей, кричащих «Аллаху акбар». Ее имя — Шани Лук, она гражданка Израиля и Германии. Ее родственник подтвердил, что Лук была в числе посетителей фестиваля у границы с сектором Газа. Доподлинно неизвестно, жива ли она.
Родители ищут Херша Гольдберга-Полина. О его местонахождении ничего не известно. В субботу в восемь утра от него пришло два сообщения родителям «Я вас люблю» и «Простите меня». Сначала Йон Полин и Рахель Гольдберг не поняли, о чем это. Затем один из друзей сына рассказал, что Херш был на фестивале.
Издание Ynet утверждает, что фотограф Рой Идан, живший в кибуце Кфар Газа, пропал после того, как вышел фотографировать вооруженных людей на парапланах, перелетевших через стену безопасности, которая отделяет территорию Израиля от сектора Газа. Ynet пишет, что нападавшие зашли в дом Идана и застрелили его жену, Самдар. В этот момент Идан держал на руках трехлетнюю дочь Абигаль и, пишет Ynet, вероятно был ранен. Приводятся неподтвержденные данные о том, что ребенка увезли в Газу. В доме спрятались и позже были спасены еще двое детей Идана.
Ynet также рассказывает историю 84-летней Дитцы Хайман из поселения Нир-Оз вблизи сектора Газа. Узнав, что в поселение проникли вооруженные палестинцы, дочь Дитцы, Дафна, поговорила с ней по телефону незадолго до 10 утра в субботу и удостоверилась, что мать ушла в защищенную комнату (специальные укрытия есть во многих израильских домах).
Но после 10 утра Дитца перестала отвечать. Много позже, после очередного звонка, трубку сняли и голос на другом конце ответил «Это ХАМАС, это ХАМАС». То же самое сказали и перезвонившей позже сестре Дафны. Позже дочери Хайман узнали, что она вышла из безопасной комнаты с криками «Спасите!». Один из соседей с оружием попытался ей помочь, но не смог. Дафна Хайман утверждает, что в этом кибуце взяли в заложники целую группу престарелых жителей.
В одном из многих сообщений о пропавших родственница 27-летнего Андрея Козлова сообщила, что он работал на фестивале охранником и теперь с ним нет связи. Издание «Можем объяснить» рассказывает, что Козлов жил под Петербургом и переехал в Израиль в прошлом году.
Его тетя Анна Ямпольская, опубликовавшая объявление о пропаже племянника, сказала, что помощь властей России в поиске Андрея ей не нужна. «Извините, но властям России я не верю сегодня. По большому счету они ничем не отличаются сегодня от ХАМАСа», — цитирует израильтянку «Можем объяснить».
Ора Куперстейн заявила, что у семьи пока нет никакой информации о местонахождении ее племянника по имени Бар. По словам Куперстейн, он тоже отправился на фестиваль работать: «Он приехал туда в пятницу вечером. Из видео, которые мы посмотрели, ясно, что он был рядом с охраной и в них стреляли первыми».
Многие израильтяне считают, что власти недостаточно делают для информирования семей, потерявших связь с родными и близкими.
Алин Атиас ищет свою дочь Амит Бускила. «Нам никто не помогает, где правительство?! Умоляю всю страну, помогите мне найти мою дочь», — восклицает она.
Times of Israel пишет, что на одном из видео, опубликованных атаковавшими израильские деревни палестинцами, изображена пожилая женщина, сидящая в окружении вооруженных людей на пассажирском сидении в открытом джипе. Израильтянка Адва Адар заявила, что это ее бабушка, 85-летняя Яффа Адар.
«Моя бабушка своими руками строила кибуц (коммуну), верила в идеалы сионизма, а теперь эта страна оставила ее в заложниках на произвол судьбы», — жалуется Адар, подчеркивая, что у бабушки нет нужных лекарств, и опасаясь, что она страдает от боли.
Маян Зин увидела двух своих дочерей в одном из видео, распространенных палестинцами. После этого в соцсетях появились другие видеозаписи, на которых видно, как вооруженные люди вламываются в дом к ее бывшему мужу в городке Нахал Оз. Нападающие говорят с мужем, за ним стоят заплаканные дочери Дафна и Элла, пятнадцати и восьми лет. На другом видео видно, что нападавшие уводят за собой мужа на территорию сектора Газа.
Там же были похищены родственники Ницана Эли Акина — Ноам, Дикла и Эла. В последний раз они связывались с ним около половины одиннадцатого утра в субботу. Затем он увидел видео, распространенное палестинцами. «Они вроде бы не в тоннеле, что хорошо, — рассказывает Акин. — Их одежда была в крови, но в целом вроде они были не ранены. Мы умоляем всех, кто может хоть что-то, помочь нам вернуть их невредимыми».
Элла Бен Ами полагает, что на снимке, широко разошедшемся в первые часы после вторжения палестинцев на юг Израиля, изображен ее отец — пожилой мужчина в очках, которого в нижнем белье, схватив за майку с одной стороны и под руку — с другой куда-то ведут люди в камуфляже.
Бен Ами говорит, что не может найти и свою мать. Она также заявляла, что никакой информации от чиновников или военных не получала. Утверждалось, что мужчина на снимке — израильский генерал Нимрод Алони, но к настоящему моменту подтверждения от израильских военных, что генерал действительно был взят в заложники, нет.
Десятки других продолжают искать своих родных и близких в соцсетях — со многими жителями населенных пунктов на юге контакт потерян. На появившихся видео видны далеко не все, а официальных списков пленных власти пока не распространили.
«Мою двоюродную сестру Йордан Роман-Гату до сих пор не нашли, — пишет в фейсбуке Мая Роман. — Она потрясающая, сильная, любимая женщина. Ее и семью террористы похитили в кибуце Бээри и увезли к границе. Они сумели выпрыгнуть из машины, затем разделились на группы. Йордан до сих пор не нашли».
Надав Кипнис пишет: «Мои родители, Лилах и Терри Кипнис из кибуца Бээри, не выходят на связь с утра субботы. Они оставались в безопасной комнате вместе с Полом, который ухаживал за отцом. Мой отец болен уже 10 лет, и мне даже думать не хочется о том, что будет, если их похитили».