Совбез ООН не смог единогласно осудить агрессию "Хамас"

"Я не хочу вдаваться в подробности по поводу того, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть целый ряд стран, которые осудили нападения боевиков "Хамас", - цитирует CNN слова заместителя постоянного представителя США в ООН Роберта Вуда. При этом Вуд добавил, что, очевидно, не все государства были готовы осудить агрессию со стороны "Хамас".