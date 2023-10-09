Международный аэропорт Гамбурга временно прекратил прием и вылет всех авиарейсов

Пассажиры и члены экипажа проходят контроль в отдельной зоне.
Авиалайнер из Тегерана приземлился в аэропорту Гамбурга вскоре после полудня по местному времени и был направлен на отдельную площадку. Специалисты обыскивают как самолет, так и багаж. 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули воздушное судно и проходят контроль в отдельной зоне.
Представители аэропорта на момент публикации не объяснили, когда полеты будут возобновлены. Пассажирам рекомендовано отслеживать статус предстоящих рейсов.
Deutsche Welle
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