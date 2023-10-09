Министры иностранных дел стран ЕС встретятся во вторник для обсуждения ситуации в Израиле

«Я созываю завтра экстренное совещание министров иностранных дел ЕС для рассмотрения ситуации в Израиле и в регионе», — сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X.

В настоящее время Боррель и ряд министров иностранных дел стран ЕС находятся в Омане для проведения давно запланированных переговоров с региональными лидерами, входящими в Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Переговоры с ЕС будут проходить в гибридном формате, что позволит участвовать в них и тем министрам, которые не поехали в Оман.