Живущие в России литовцы разочарованы: получили нерадостные новости

Известно, что Еврокомиссия разъяснила санкции, стало ясно, что в ЕС не могут въезжать машины с российскими номерами.
Живущие в России литовцы надеялись, что для них сделают исключение. Они писали, что из-за такого запрета не смогут навещать оставшихся в Литве близких.
"Такое ощущение, что от нас хотят отказаться", – жаловался Delfi живущий в России Юстинас.
Томас (настоящее имя редакции известно) недавно от имени литовской общины из России обращался в МИД. Он писал, что если ограничения останутся в силе, литовцы не смогут приезжать на родину и навещать своих близких, поскольку нет сообщения между странами на самолетах и поездах.
"Все – и наши семьи – а это тысячи граждан Литвы, станут заложниками принятых решений. И это касается не только граждан Литвы, граждан всех стран ЕС, – писал он МИД. – Пожалуйста, помогите".
Томас указал, что Финляндия не подвергает ограничениям граждан ЕС.
На прошлой неделе Томас получил ответ из МИД. Группа МИД по санкциям указала, что запрет на въезд автомобилей с российскими номерами не зависит от гражданства водителя или владельца авто.
По данным МИД, в статье регламента нет указаний на исключения для граждан ЕС.
"Надо отметить, что в Литве санкции ЕС осуществлены целиком, в полной мере (как предусматривает 6 ст. Международных санкций), поэтому введенные ЕС ограничения могут быть изменены только если на это дадут добро все члены ЕС, приняв соответствующие поправки к законам", – сказано в ответе.
МИД отмечает, что по разъяснению ЕК, компетентные ведомства могут отдельно рассматривать каждую ситуацию.
"Что касается практических ограничений, просьба обращаться к Литовской таможне, которая оценит каждый конкретный случай и решит, действует ограничение или нет", – сказано в ответе.
Томас сказал Delfi, что МИД, скорее всего не хочет делать исключение.
"Они этого не хотят. Ведь Финляндия показала, что это возможно", – сказал он.
Томас сказал, что ЕС мог бы дать своим гражданам временные разрешения на въезд. Он считает, что если исключения не сделают латыши и эстонцы, его не сделают и литовцы. Томас заметил, что никто не будет вывозить машины из России на продажу, поскольку в России они дороже.
Томас сказал, что неправда, что оставшиеся в России после начала войны литовцы поддерживают Путина.
Ранее он говорил Delfi, что люди там остаются по разным причинам - одни не могут продать имущество, другие - по семейным обстоятельствам остаются в России.
Томас напомнил, что он не может ездить в России на машине с литовскими номерами, поскольку это запрещено.
Томас сказал, что будет искать возможность навестить близких в Литве.
"К сожалению, так часто, как хотелось бы, сделать это уже не получится. Поездка всей семьей будет такой же дорогой, как поездка в экзотическую страну", – заметил он.