Живущие в России литовцы разочарованы: получили нерадостные новости

На прошлой неделе Томас получил ответ из МИД. Группа МИД по санкциям указала, что запрет на въезд автомобилей с российскими номерами не зависит от гражданства водителя или владельца авто.

"Все – и наши семьи – а это тысячи граждан Литвы, станут заложниками принятых решений. И это касается не только граждан Литвы, граждан всех стран ЕС, – писал он МИД. – Пожалуйста, помогите".

Томас (настоящее имя редакции известно) недавно от имени литовской общины из России обращался в МИД. Он писал, что если ограничения останутся в силе, литовцы не смогут приезжать на родину и навещать своих близких, поскольку нет сообщения между странами на самолетах и поездах.

"Такое ощущение, что от нас хотят отказаться", – жаловался Delfi живущий в России Юстинас.

Живущие в России литовцы надеялись, что для них сделают исключение. Они писали, что из-за такого запрета не смогут навещать оставшихся в Литве близких.

Известно, что Еврокомиссия разъяснила санкции, стало ясно, что в ЕС не могут въезжать машины с российскими номерами.

По данным МИД, в статье регламента нет указаний на исключения для граждан ЕС.

"Надо отметить, что в Литве санкции ЕС осуществлены целиком, в полной мере (как предусматривает 6 ст. Международных санкций), поэтому введенные ЕС ограничения могут быть изменены только если на это дадут добро все члены ЕС, приняв соответствующие поправки к законам", – сказано в ответе.

МИД отмечает, что по разъяснению ЕК, компетентные ведомства могут отдельно рассматривать каждую ситуацию.

"Что касается практических ограничений, просьба обращаться к Литовской таможне, которая оценит каждый конкретный случай и решит, действует ограничение или нет", – сказано в ответе.

Томас сказал Delfi, что МИД, скорее всего не хочет делать исключение.

"Они этого не хотят. Ведь Финляндия показала, что это возможно", – сказал он.