Юрий Шевчук перенес инфаркт. Группа "ДДТ" отложила концерты до осени 2024 года

 
bbcrussian.com
ФОТО: Социальные сети

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт миокарда и сейчас проходит курс реабилитации, сообщается на официальном сайте группы.

Курс реабилитации, как уточняется, продлится до середины декабря 2023 года. «Юрий чувствует себя хорошо», — подчеркивается в сообщении.

Концерты «ДДТ», запланированные на октябрь, группа перенесла на январь 2024 года и более поздние даты. На осень этого года у коллектива были запланированы концерты в Белграде, Тель-Авиве, Лимассоле и Дубае.

Шевчук неоднократно выступал против войны в Украине. В середине августа прошлого года музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» российской армии за антивоенную речь на концерте в Уфе в мае прошлого года.

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал на концерте Шевчук. Его слова зал поддержал аплодисментами.

В июле Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов, гитарист и клавишник Земфиры (в реестре «иноагентов», также выступает против войны), выпустили альбом «Волки в тире» с девятью антивоенными песнями.

В начале этого года Шевчук и Емельянов выпустили клип на антивоенную песню «Родина, вернись домой». В апреле музыканты опубликовали клип на совместную песню «Похороны войны».

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