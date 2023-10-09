Авиакомпании отменяют рейсы из Литвы в Израиль

На сайте Вильнюсского аэропорта видно, что самолет Wizz Air должен был вылететь в Израиль 10 октября, в 6:10 ч. На сайте сообщается, что рейсы в эту страну были отозваны 8 и 9 октября. В комментарии Delfi Wizz Air сообщает, что останавливает свое полеты в Израиль.

Wizz Air связалась с пассажирами по эл. почте или смс-сообщениями и предоставила им возможность поменять рейс или вернуть деньги, а также позаботиться о проживании пассажиров. Если пассажиры заказывали билеты через агентства, рекомендуем обращаться в агенства. Мы постоянно следим за ситуацией, оцениваем ее, мы готовы возобновить полеты сразу, как только предоставится такая возможность, поэтому меняем расписания каждый день. Приносим извинения за доставленные неудобства и подчеркиваем, что главное для нас - безопасность пассажиров и экипажей", – сказано в комментарии.