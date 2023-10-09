Президент Литвы критикует ведомства за неоказание помощи находящимся в Израиле литовцам

"Мне странно, что мы третий день думаем о том, каким способом и какими путями вернуть людей из зоны конфликта. Польша это уже делает. Поэтому мы должны прекратить дискуссии, и оказать людям реальную помощь", – сказал журналистам глава страны.

Президент намерен звонить главе Польши Анджею Дуде.

"Чтобы узнать, есть ли у них возможность, могут ли они в своих самолетах предоставить место для граждан Литвы. Ну, а наши ведомства должны прекратить разговоры и начать делать свое дело", – подчеркнул Науседа.

Он не хотел комментировать разговоры о том, что для эвакуации граждан можно использовать военные самолеты "Спартан", но обратил внимание на то, что размеры этого самолета и расстояние, на которое он может летать, ограничены.

"Конечно, есть более удобные альтернативы, надо их использовать. Если этого окажется недостаточно, все средства хороши, включая "Спартан", – сказал Науседа.