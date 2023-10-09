Президент Литвы критикует ведомства за неоказание помощи находящимся в Израиле литовцам

"Мне странно, что мы третий день думаем о том, каким способом и какими путями вернуть людей из зоны конфликта. Польша это уже делает. Поэтому мы должны прекратить дискуссии, и оказать людям реальную помощь", – сказал журналистам глава страны.
Президент намерен звонить главе Польши Анджею Дуде.
"Чтобы узнать, есть ли у них возможность, могут ли они в своих самолетах предоставить место для граждан Литвы. Ну, а наши ведомства должны прекратить разговоры и начать делать свое дело", – подчеркнул Науседа.
Он не хотел комментировать разговоры о том, что для эвакуации граждан можно использовать военные самолеты "Спартан", но обратил внимание на то, что размеры этого самолета и расстояние, на которое он может летать, ограничены.
"Конечно, есть более удобные альтернативы, надо их использовать. Если этого окажется недостаточно, все средства хороши, включая "Спартан", – сказал Науседа.
Напомним, что глава Национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас сказал, что эвакуация будет начата.
"Но пока много неизвестного, ситуация до конца не разрешена. Остается риск, состоится или нет вылет. Но главное - мы поддерживаем контакт с группой, недавно я говорил с ее руководителем. Напряжения стало меньше, чем вчера", – сказал Виткаускас.
По его словам, сейчас появилась надежда оказать помощь этим людям, проходят переговоры для их перевозки в Израиль.
По его словам, для эвакуации планируют использовать и военную авиацию. Что касается высоких цен, он сказал, что государство поможет людям.
"Государство будет искать возможности оказать помощь. Главное - безопасность и наискорейшее возвращение в Литву", – сказал он.