Советник президента Литвы: поддержка Киева и Израиля будет обеспечена

"Каждый новый конфликт в какой-то мере неизбежно отвлекает внимание от Украины. Тем не менее, мы должны быть сосредоточены на Украине так же, как и раньше – помогать Украине чем можем. Судя по первым заявлениям Белого дома, они не уменьшат свою поддержку Украины. Президент Байден продолжает сохранять непреклонность в этом вопросе. А помощь Израилю оказывалась Соединенными Штатами на протяжении многих лет. Я думаю, что она и впредь будет предоставляться", – сказала А. Скайсгирите сегодня в интервью радиостанции LRT.
Советник главы государства отметила, что отношение Литвы к событиям в Израиле очевидное – после субботних террористических атак со стороны "Хамас", президент и другие первые лица государства осудили агрессию и выразили солидарность с Израилем.
Хамас признана террористической организацией не только в Израиле, но также в США и в Евросоюзе, поэтому наше отношение к этим боевикам совершенно очевидное", – заверила она.
"Что мы можем сделать? Международное сообщество должно еще больше сосредоточиться и однозначно дать понять, что финансирование войн или поддержка террористических войн оружием – это плохо", – сказала она, отметив, что сейчас предпринимаются попытки созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения этой проблемы.
Как сообщалось ранее, в субботу утром террористы из группировки "Хамас" выпустили тысячи ракет по израильским городам и вторглись в страну. Израиль официально объявил военное положение.