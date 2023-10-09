Вильнюсцы фиксируют хулиганское поведение водителей городского транспорта: до несчастья один шаг

Редакция портала получила еще одно видео, на котором зафиксировано, что водитель автобуса едет на красный свет. 8 октября, в 13 ч., маршрутный автобус 6G на ул. Калварию, около ул. A.Юозапавичаус, выехал на перекресток на красный свет.
Читатель также заметил, что тот же автобус на ул. Шейминишкю также повернул на красный свет.
"Неужели власти города и полиция по-прежнему не будут реагировать на такие хулиганские действия водителей общественного транспорта? Или мы будем ждать, когда случится большое несчастье?" – вопрошает читатель.
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