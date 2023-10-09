Вильнюсцы фиксируют хулиганское поведение водителей городского транспорта: до несчастья один шаг

Редакция портала получила еще одно видео, на котором зафиксировано, что водитель автобуса едет на красный свет. 8 октября, в 13 ч., маршрутный автобус 6G на ул. Калварию, около ул. A.Юозапавичаус, выехал на перекресток на красный свет.

Читатель также заметил, что тот же автобус на ул. Шейминишкю также повернул на красный свет.