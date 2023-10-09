В Израиле с 40 пилигримами застрял настоятель из Литвы: посольство ничего хорошего не обещает

Священник пожаловался журналистам на плохую связь.
"Ситуация такая: началась война, закрыли границы, нет рейсов, но слава Богу, мы в безопасности, мы в Вифлееме. Было очень тяжело найти гостиницу, поскольку все занято, здесь много пилигримов. Ждем новостей. Пока никакой информации. Мы только слышим, что Румыния позаботиться о своих гражданах, правительство пошлет самолеты, поляки тоже едва ли не военные самолеты пришлют, чтобы забрать пилигримов", – сказал настоятель костела Св. Архангела Михаила и Иоанна Крестителя Бичкаускас.
"Своими глазами мы войну не видел. В субботу мы уже отправились в аэропорт, должны были лететь домой, но авиакомпания не выпустила самолет из Вильнюса. Мы пытались найти гостиницу в Тель-Авиве, но не нашли. Потом там начались бомбардировки. Знакомый присылал фотографии", – рассказал Бичкаускас.
Он сказал, что поддерживает связь с посольством, но пока ничего нового.
"Говорят, пытайтесь сами как-то выбираться. Мы зарегистрировались. но пока тишина…" Бичкаускас сказал, что паники пока нет.
"Слава Богу все пока хорошо. С одной стороны, мы в безопасности, хотя бы пока. А как будет с возвращением – это как Бог даст. Мы ищем варианты через другие страны. Если есть какие-то рейсы – все разобрано. Это очень беспокоит, неизвестность беспокоит. Интересно, сколько продлиться война, когда станет безопасно", – сказал настоятель.
Во время непродолжительного разговора связь с настоятелем прерывалась трижды.