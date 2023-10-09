Находящаяся в Израиле литовка рассказала о реакции местных жителей: на этот раз все серьезнее, чем прежде

По ее словам, так, где она находится, сирены выли и бомбы разрывались около 11.30 ч. Потом до 20 ч., было спокойнее, слышались взрывы, но вдали.

"В истории Израиля никогда такого не было. Никто не верил, в субботу утром все были в шоке. Все мои местные друзья говорят, что не могут поверить", – сказала Навицкайте.

По ее словам, никто и представить себе не мог, что террористы ХАМАС могут проникнуть в страну на машинах, мотоциклах, будут похищать людей.

"Сейчас здесь праздник, мы сами сидели в пятницу до трех утра, а в полседьмого меня разбудили сирены. Я думала, учения. Я летаю в Израиль 10 лет, была здесь и в 2014 г. С тех пор люди здесь привыкли, что время от времени бывают учения, иногда воют сирены. Никто и представить не мог, что все так серьезно. Потом я услышала одну, вторую бомбу, мы поняли, что это атака, но до конца не поняли, каков ее масштаб", – сказала собеседница.

"Возможно, СМИ не хотят, чтобы в стране возникла паника. Люди думают, что и число погибших неточное, что на самом деле погибло больше", – сказала собеседница.

Она рассказала, что одна ракета попала в находящееся рядом здание, пошел дым. По словам Навицкайте положение, по словам местных, хуже чем показывают по телевизору. Якобы не все показывают, а местные узнают новости по Telegram каналам.

"Мы были на 14-м этаже, сидели на террасе, один мой друг говорит – "смотри"! На нас летели примерно 200 ракет. Мы сидели на 14 этаже и видели всю лавину ракет. Через пару секунд завыли сирены, начали лаять собаки. Мы спрятались. Около 10 минут мы сидели в убежище, тогда и я запаниковала, ведь до этого день был достаточно спокойным. Ракеты, которые летели, конечно, рассредоточились, не все летели в наш городок, некоторые упали в Тель-Авиве и где-то еще. Часть удалось сбить израильским силам", – сказала Милета.

Однако с 20.00 ч. снова все началось. Тогда она увидела картину, которую никогда не хотела бы увидеть.

По ее словам, местные, с которыми довелось общаться, чувствуют беспокойство, а также злость – они хотели бы просто смести Газу с лица земли, сейчас об этом говорят даже те, кто призывал к мирным договорам с Палестиной.

"Возникает немало вопросов, почему спецслужбы ничего не знали или знали, но не сообщали. Начались разные подозрения, кажется, что ответ не такой, какого заслуживает Газа. <...> Почти год в Израиле проходили протесты, в стране был раскол между правыми и левыми. Сейчас в Израиле праздник, ХАМАС ударил по чувствительному месту, и, кажется, что споров нет, люди объединились", – сказала Навицкайте.

По ее словам, начавшаяся война сказалась на быте людей – не все ходят на работу, не все магазины работают, люди запасают продукты. Сама собеседница сказала, что такого беспокойства не было и 9 лет назад, когда погибли тысячи людей.