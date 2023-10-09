В Паланге вандалы уничтожают знаки памяти о евреях

22 сентября мероприятие прошло и в Паланге. Местная община евреев с представителями муниципалитета и учениками и учителями прогимназии им. Владаса Юргутиса почтили память жертв Холокоста, зажгли свечи и положили камешки с именами погибших, читали отрывки из статей об истории евреев Паланги.
Но уже на следующий день у памятного камня не осталось и следа об этом мероприятии – не осталось ни камней, ни свеч.
"Это неприятно удивило не только меня, но и прибывших из Израиля гостей, которые читали о мероприятии, состоявшемся накануне", – рассказал Гутманас.
Мало того, он заметил, что были повреждены другие знаки памяти о евреях – стела-указатель Лорда Яннера около места убийства палангских женщин и детей еврейской национальности в Кунигишкес была повреждена, а на ул. Витауто указатель вообще исчез, вместе с основанием.
"Это не дело рук случайного прохожего. Кому-то не нравится, что Литва вспоминает о Холокосте. Не нравится, что вспоминают о жестоко убитых гражданах нашей страны. Что об этой трагедии в нашей истории мы рассказываем молодежи, которая может извлечь урок из ошибок прошлого и не повторять их", – считает Гутманас.
Он обратился к мэру Паланги Шарунасу Вайткусу и в полицию с просьбой выяснить, чьих рук это дело и сделать все возможное, чтобы впредь такое не повторилось.
Вся Община евреев Литвы (литваков) надеется на решительные действия глав Паланги.