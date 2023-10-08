Пекин призывает ХАМАС и Израиль прекратить столкновения

После нападения исламистских экстремистов движения ХАМАС на Израиль, приведшего к многочисленным человеческим жертвам, Китай призвал стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность и немедленно прекратить огонь. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном в воскресенье, 8 октября.

"Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем, призывает соответствующие страны сохранять хладнокровие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить мирных граждан и предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки", - указывается в сообщении.