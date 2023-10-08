СМИ: Байден хочет попросить Конгресс о рекордных 100 млрд долларов для Украины

Просьба выделить самый крупный за всю историю пакет помощи связан с опасениями, что продолжающиеся споры по поводу расходов могут нанести ущерб рейтингам Байдена на выборах в следующем году. "Идея "большого пакета" твердо поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы это был одномоментный большой законопроект, и чтобы им не пришлось заниматься им до следующих выборов", - рассказал источник The Telegraph.