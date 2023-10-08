Паника среди родителей в столице: неизвестные пытаются заманить детей в машину конфетами

Родители со страхом рассказывают об этих происшествиях. Все выглядит так – к ребенку подъезжает незнакомый человек на машине, предлагает конфеты, если ребенок сядет в машину, его могут увезти неизвестно куда.

"Мы столкнулись с такой ситуацией: девочка ждала такси, ехала на занятия после школы, рядом остановился автомобиль, водитель стал с ней разговаривать", – рассказала директор лицея Витлё Йовита Пономарёвене.

К счастью, в этом случае все закончилось хорошо.

"Девочка говорила с водителем, но оказалось, он ждал другую девочку, чтобы отвезти ее домой. Ничего плохого не случилось, но мы все должны проявить бдительность, чтобы подобного не случилось", – сказала Пономарёвене.

Жители столичного района Шнипишкес в социальных сетях делятся информацией о попытке заманить ребенка конфетами в черный BMW.

"Конечно, это беспокоит. Очень страшно. Надо говорить с детьми, я думаю", – сказала женщина, встреченная на улице.