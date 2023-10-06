Пса президента Байдена выселили из Белого дома: он кусался

Почему оба пса оказались слишком агрессивными? Сказать сложно, но специалисты по собачьему поведению говорят, что, может быть, что-то, связанное с охраной, привело их в бешенство, когда они были еще щенками, и нетерпимость к сотрудникам Секретной службы плотно закрепилась в их сознании. Впрочем, не исключено, что во всем виновата некая медицинская проблема или генетическая особенность. В любом случае, поведение собак, как правило, определяется целым набором факторов, с которыми будут тщательно разбираться.

Еще одна проблема состоит в том, что Командер — не первый пес президентской семьи, агрессивно относящийся к охранникам. Точно за такие же проступки его предшественник, Мейджор, тоже был выселен из официальной резиденции и отправлен к родственникам Байденов.

Самое же неприятное и для президента, и для его охранников заключалось в том, что это был уже 11-й подобный случай.

Последний раз Командер укусил агента Секретной службы на прошлой неделе, в результате чего тому даже потребовалась медицинская помощь.

Какая именно судьба ждет пса, пока еще решается, о чем публике сообщила пресс-секретарь жены президента.

Какими бы ни были причины выселения Командера из Белого дома, безопасность тех, кто заботится о безопасности президента, должна стоять на первом месте. "Президент и первая леди серьезно относятся к обеспечению безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день", — заявила в среду пресс-секретарь первой леди Элизабет Александер.

"Они благодарны за терпение и поддержку Секретной службы и всех вовлеченных сторон. Командера сейчас в Белом доме уже нет и пока решается, что предпринять дальше", — добавила она. Правда, Александер не сообщила, где именно находится сейчас провинившийся пес и вернется ли он в Белый дом.

Заявление о судьбе кусачего пса появилось после того, как американская телекомпания CNN сообщила, что он кусал охранников президента как минимум 11 раз, а может быть, и больше.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила, что во всем виноват стресс, с которым связано проживание в президентской резиденции.