В Сирии от атаки беспилотников погибли более 100 человек

По предварительным официальным данным Минздрава Сирии, погибших не менее 80 человек, включая шесть женщин и шесть детей, а ранения получили около 240 человек. Атака дронов произошла во время выпускного, на котором присутствовали военные и их родственники. По данным агентства Reuters, в праздничной церемонии принимал участие министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас, но он покинул мероприятие незадолго до атаки.

Власти Сирии обвинили в атаке террористические группировки



Сирийские власти объявили в стране трехдневный траур. Они обвинили в нападении "вооруженные террористические группировки" и пообещали "ответить со всей мощью". На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку. В то же время жители провинции Идлиб сообщают о массированной бомбардировке со стороны сирийской армии, предположительно, в ответ на налет беспилотников. По данным SOHR, в результате убиты восемь человек, еще около 30 ранены.