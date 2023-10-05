Франция начинает вывод войск из Нигера

Вывод французских солдат из Нигера, о котором объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, должен начаться на этой неделе, сообщил Генштаб вооруженных сил Франции в четверг, 5 октября.

"Мы начнем вывод войск в течение этой недели упорядоченным, безопасным и скоординированным образом с нигерцами", - цитирует сообщение военных агентство AFP. В настоящее время в Ниамее дислоцированы около 1000 французских военных.

Еще около 400 солдат живут на двух небольших базах недалеко от границы с Буркина-Фасо и Мали. Ожидается, что французские солдаты покинут Нигер по суше, поскольку власти страны закрыли воздушное пространство для французских самолетов.

Военный переворот в Нигере