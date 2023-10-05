Турция проведет третий саммит по достижению мира в Украине

Турция планирует провести третий саммит по достижению мира в Украине, аналогичные которому уже проходили в Дании и в Саудовской Аравии, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg в четверг, 5 октября.

Встреча предварительно запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники обсудят "пути достижения прочного мира в Украине", пишет Bloomberg. По информации агентства, в саммите примет участие "ограниченное число официальных лиц", включая советника по национальной безопасности США Джейка Салливана. Союзники надеются, что на встречу прибудет и представитель Китая, но пока нет никаких твердых договоренностей.

Представителей России на встречу не пригласили, а подобные саммиты в прошлом она назвала "нелегитимными", отмечает Bloomberg.

На повестке саммита - мирный план Украины