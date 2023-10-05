Россия планирует создать военно-морскую базу в Абхазии. При чем тут Украина?

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ", — цитирует слова лидера Абхазии Аслана Бжании газета "Известия".

По словам Бжании, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии.

Такое заявление он сделал на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Грузинские власти пока не давали официальных комментариев на эту тему.

Черноморский флот России, базирующийся в Севастополе, который Москва аннексировала вместе с Крымом в 2014 году, неоднократно подвергался атакам украинских сил после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Россия признала независимость Абхазии и другого отколовшегося грузинского региона, Южной Осетии, после августовской войны 2008 года. Запад обвинил Россию в аннексии Абхазии и Южной Осетии, а когда в 2009 году появились разговоры о российской базе в Очамчире, в НАТО выражали обеспокоенность по этому поводу, отмечает агентство Reuters.