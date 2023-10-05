В детском саду Вилкавишкского района инфекция свалила с ног 69 детей

Заболевшие дети ходят в разные группы детского сада.

"Первыми инфекцией заболели дети в 7 группах. Это было во вторник после обеда", – рассказала Шаукщювене.

По ее данным, 7 детей находятся в Вилкавишкской, а 1 в Мариямпольской больнице. Однако заведующая детского отделения Вилкавишкской больницы Кристина Кубилене сказала Delfi, что у них находились 9 детей из этого детсада, 7 поступили во вторник и двое в среду. Сейчас все они уже выписаны.

Шаукщювене рассказала, что у детей, скорее всего, норовирус.

"Пока нет письменного подтверждения этой информации. Его вроде бы пришлют завтра или в начале следующей недели. Но я лично говорила с врачом, которая лечила детей в Вилкавишкской больнице. Она сказала, что это, скорее всего, норовирус", – сказала она.

Руководство детсада информировало об инфекции Национальному центру общественного здравоохранения (НЦОЗ). Специалисты центра распорядились провести дезинфекцию.