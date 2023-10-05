В детском саду Вилкавишкского района инфекция свалила с ног 69 детей

Заболевшие дети ходят в разные группы детского сада.
"Первыми инфекцией заболели дети в 7 группах. Это было во вторник после обеда", – рассказала Шаукщювене.
По ее данным, 7 детей находятся в Вилкавишкской, а 1 в Мариямпольской больнице. Однако заведующая детского отделения Вилкавишкской больницы Кристина Кубилене сказала Delfi, что у них находились 9 детей из этого детсада, 7 поступили во вторник и двое в среду. Сейчас все они уже выписаны.
Шаукщювене рассказала, что у детей, скорее всего, норовирус.
"Пока нет письменного подтверждения этой информации. Его вроде бы пришлют завтра или в начале следующей недели. Но я лично говорила с врачом, которая лечила детей в Вилкавишкской больнице. Она сказала, что это, скорее всего, норовирус", – сказала она.
Руководство детсада информировало об инфекции Национальному центру общественного здравоохранения (НЦОЗ). Специалисты центра распорядились провести дезинфекцию.
"Вынесли и вымыли мягкие игрушки, ковры. Помещение дезинфицировали с помощью кварцевых ламп, специальных дезинфицирующих средств. Вчера специалисты НЦОЗ обошли все помещения детсада", – сказала Шаукщювене.
Кубилене порадовалась тому, что дети достаточно быстро оправились от инфекции. Она считает, что речь идет о норовирусе.
Она заметила, что виноваты в такой вспышке болезни родители, которые заболевших детей ведут в садик, сразу, как только пропадают симптомы, а ведь рекомендуется оставаться дома 5-7 дней, даже если нет симптомов, поскольку такие дети распространяют инфекцию.
Несмотря на то, что симптомы похожи на норовирус, все же проводят проверку, есть подозрения, что причиной могла быть некачественная пища, поскольку одновременно заболело много детей.
Кубилене заметила, что для защиты от инфекции важно регулярно мыть руки.