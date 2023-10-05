В Вильнюсе хотят провести EuroPride, съехался бы миллион туристов

"Спасибо мэру Вильнюса Валдасу Бенкунскасу за конструктивную вчерашнюю встречу с участием глав ЛЛГ, на которой обсуждали возможность проведения EuroPride в Вильнюсе.
Вильнюс может записать на свой счет после успешной организации в 2022 г Baltic Pride и саммита НАТО и возможность организации такого международного мероприятия в 2027 г. Может подать заявку и победить. Конечно, для этого нужно еще работать, сделать домашнюю работу и сказать, что мы состязаемся с другими городами", – писала Дирмайте.
Europride ежегодно проводят в разных городах Европы. Первое такое мероприятие состоялось в 1992 г в Лондоне. В Риге оно прошло в 2015 году.