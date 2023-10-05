В Вильнюсе хотят провести EuroPride, съехался бы миллион туристов

Вильнюс может записать на свой счет после успешной организации в 2022 г Baltic Pride и саммита НАТО и возможность организации такого международного мероприятия в 2027 г. Может подать заявку и победить. Конечно, для этого нужно еще работать, сделать домашнюю работу и сказать, что мы состязаемся с другими городами", – писала Дирмайте.