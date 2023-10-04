Подробности о беременной 11-летней, службы обратились в полицию

"Ведь речь идет о небольших детях, это должна выяснить полиция, следователь, выяснить все обстоятельства. Я не могу вдаваться в подробности, это очень личные данные", – сказала Скуодене.

По ее словам, пока сложно сказать, было ли совершено преступление.

"К нам обратились врачи, которые установили, что девочка беременна. Ей 11 лет и 11 месяцев. Мы сразу же обратились в полицию, поскольку речь идет о ребенке. Мы ездили домой, говорили с девочкой и ее мамой. Оценили ситуацию, предоставили необходимую помощь, в особенности психологическую. Вместе с социальными партнерами будем смотреть, в каких услугах сейчас нуждается ребенок, какие потребуются в будущем", – сказала Скуодене.

По ее словам, о беременности девочки в службу сообщили врачи. Представители службы обратились в полицию, общались с малолетней и ее матерью, оказали необходимую помощь.

В целях защиты данных девочки и ее близких, муниципалитет не указывается.

Скуодене сказала, что детям такого возраста важно внимание родителей, классных руководителей, учителей.

"Мы должны говорить с детьми о теле, о его границах, о половых вопросах, неважно, что эти темы кажутся неудобными. В данном случае, казалось бы говорить об этом рано, но надо говорить так, чтобы ребенку определенного возраста это было понятно. Не надо в 6, в 9 лет рассказывать ребенку все в деталях, но в 11–12 лет, в доступной для них форме родителям надо говорить с детьми о половых вопросах", – подчеркнула собеседница.

По словам Скуодене, мать девочки пережила шок, когда врачи сообщили ей о беременности дочери.