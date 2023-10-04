МИД Литвы предлагает принять решение о профпригодности посла Баярунаса

Поэтому предлагается принять решение о пригодности Э. Баярунаса к исполнению своих обязанностей.
По данным портала, инспекторы МИД установили, что послу Э. Баярунасу "не хватает компетентности, необходимой руководителю, посол не способен мотивировать сотрудников и взять на себя необходимое лидерство, злоупотребляет предоставленными руководителю полномочиями, не создает позитивных рабочих отношений, основанных на взаимном уважении и сотрудничестве, не обеспечивает благоприятную психологическую рабочую среду в посольстве, не обладает эмпатией при общении с сотрудниками, не способен обеспечить сотрудникам надлежащую обратную связь".
Все это, по мнению инспекторов министерства, негативно влияет на результаты работы стратегически важного представительства Литвы, создает деструктивную рабочую атмосферу, которая "наносит вред в первую очередь благополучию самих сотрудников, а через их деятельность и общение – также и интересам государства, представляемого представительством".
Инспекторы рекомендовали руководству МИД провести оценку служебной деятельности Э. Баярунаса и определить его пригодность к работе в дипломатическом представительстве, а в дальнейшем – принять решение о пригодности посла к исполнению своих обязанностей. Заключение также было направлено в Комитет Сейма по иностранным делам.
Сомнения в пригодности дипломатов продолжать исполнение своих обязанностей возникли после того, как портал delfi сообщил о том, что, по данным источников, в МИД поступили жалобы на возможный моббинг и злоупотребление служебным положением со стороны Э. Баярунаса.
По данным Delfi, проверка использования представительских средств посольства в Лондоне, по предварительным данным, также не в пользу Э. Баярунаса – выявлены сомнительные расходы, когда ресурсы посольства предположительно были использованы для личных нужд.
Генеральная инспекция МИД, посетившая в сентябре посольство Литвы в Лондоне, оценила ситуацию и опросила 13 сотрудников посольства. По их словам, Э. Баярунас некорректно и грубо обращается с сотрудниками, сотрудники получали угрозы увольнением или возвращением на работу в министерство; многие утверждают, что сталкивались с проявлениями публичного оскорбления, издевательств, унизительной критики, словесной агрессии; сотрудники не хотят идти на работу, а приходя, чувствуют напряжение и тревогу; желая укрепить свое руководящее положение и показать превосходство, посол унижает достоинство нижестоящих сотрудников, проявляет неуважение.