Лидера оппозиции Сейшел обвинили в колдовстве: его имя было в телефоне подозреваемого в сатанизме

Эрмини, лидер партии "Объединенные Сейшелы" и кандидат на президентских выборах 2025 года, назвал это решение политическим. Об этом пишет издание AfricaNews.
Эрмини был арестован 29 сентября в штаб-квартире своей партии, в его офисе произвели обыск, после чего отпустили. Политику, а также шести сейшельцам и гражданину Танзании были предъявлены обвинения в связи с расследованием "колдовства", "противоестественных и суеверных" действий.
Расследование связано с обнаружением в августе на кладбище главного острова Маэ тел пожилой женщины и молодого мужчины. Имя Эрмини, занимавшего пост председателя Национальной ассамблеи с 2007 по 2016 год, было найдено в телефоне гражданина Танзании, арестованного в международном аэропорту Сейшельских островов в конце сентября. При задержанном нашли камни, небольшие бутылочки с коричневатой жидкостью, набор порошков, а также ряд документов, содержащих язык и символы, охарактеризованные как сатанинские.
Прокуроры заявили, что символы на документах были похожи на те, что были обнаружены на архипелаге на объектах вандализма, включая католические церкви. После предъявления обвинения Патрик Эрмини был отпущен под залог в 30 тысяч сейшельских рупий (около €2100). "Для меня это решение, которое исходит непосредственно от президента [Вавеля] Рамкалавана", – заявил Эрмини.
В случае признания вины обвиняемым грозят штрафы. Новое слушание назначено на 3 ноября.