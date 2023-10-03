Лидера оппозиции Сейшел обвинили в колдовстве: его имя было в телефоне подозреваемого в сатанизме

Эрмини, лидер партии "Объединенные Сейшелы" и кандидат на президентских выборах 2025 года, назвал это решение политическим. Об этом пишет издание AfricaNews.

Эрмини был арестован 29 сентября в штаб-квартире своей партии, в его офисе произвели обыск, после чего отпустили. Политику, а также шести сейшельцам и гражданину Танзании были предъявлены обвинения в связи с расследованием "колдовства", "противоестественных и суеверных" действий.

Расследование связано с обнаружением в августе на кладбище главного острова Маэ тел пожилой женщины и молодого мужчины. Имя Эрмини, занимавшего пост председателя Национальной ассамблеи с 2007 по 2016 год, было найдено в телефоне гражданина Танзании, арестованного в международном аэропорту Сейшельских островов в конце сентября. При задержанном нашли камни, небольшие бутылочки с коричневатой жидкостью, набор порошков, а также ряд документов, содержащих язык и символы, охарактеризованные как сатанинские.