Командарм не видит повода для отставки: в таком случае в отставку должна уйти вся моя армия

"Очень радует, что мы вообще начали об этом говорить, о социальных гарантиях военных, о разных выплатах", – начал свою речь на пресс-конференции Рупшис и поблагодарил журналистов за инициативу.
Во вторник портал 15min сообщил, что Рупшис за 445 евро, которые ему выделяют на аренду жилья, арендует квартиру у своего сына Довидаса. Рупшис сказал, что получает деньги на аренду с 2021 года.
"Я тратил меньше, чем мне выделяют в месяц. По договору платил 445 евро за аренду, максимальная сумма выплат - 530 евро, если я не ошибаюсь. Я арендовал у сына, поскольку на рынке, если я не ошибаюсь, такое жилье стоит около 700 евро. Подчеркиваю, это были законные действия, все по действующим в Литве законам. С точки зрения морали и этики я арендую жилье у другого хозяйства или субъекта, он со мной не живет, от меня не зависит", – заметил командарм.
Он сказал, что решил расторгнуть договор.
"Я не буду получать эти деньги на аренду, вопрос будет решен. Но в финансовом плане я понесу некоторый ущерб, правда, я думаю, этот пример должен вдохновить политиков на пересмотр социальных гарантий для военных", – заметил Рупшис, напомнил, что на такие деньги жилье в Вильнюсе снять невозможно.
Он заметил, что квартира, которую он арендовал у сына, позволяла ему жить "достаточно достойно".
Пресс-конференция была удаленной.
Журналисты просили Рупшиса включить камеру, но он отказался это сделать, сославшись на плохую связь. Задать вопросы вслух журналисты тоже не могли, было сказано, что командарм ответит только на два представленных письменно вопроса.
На вопрос, не видит ли он тут конфликта интересов, Рупшис сказал, что является заложником ситуации: "Я еще раз говорю, не вижу никакого конфликта. Если бы я переплатил или платил рыночную цену... Например, в Байорай аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 700 евро, я плачу 445 евро, если бы я переплатил, я бы сказал, что да, я в чем-то провинился или злоупотреблял. Я просто являюсь заложником ситуации - у меня никогда не было и нет жилья в Вильнюсе, поэтому я вынужден как командарм искать место жительства. Конечно, могу жить на вокзале, могу на улице в палатке".
На вопрос, как он оценивает призывы политиков уйти в отставку, Рупшис ответил, что у него есть начальство, кроме того, установлены процедуры его назначения и освобождения от должности.
"Так что, я бы сказал, что это интересный вопрос, если по моей личной оценке, если это законно, если это не нарушение, то я не вижу повода. В таком случае надо отправить в отставку всю мою армию или нашу Литовскую армию", – сказал командарм.