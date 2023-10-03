"Грузинская мечта" против президента. Конституционный суд Грузии слушает дело об импичменте Зурабишвили

Целью визитов в европейские страны и встреч с европейскими лидерами президент называет европейскую интеграцию Грузии и получение Грузией статуса кандидата в ЕС . Заявления европейских лидеров, с которыми встречалась Зурабишвили, это подтверждают.

В "Грузинской мечте" считают, что поездки Зурабишвили нарушали 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент ведет переговоры и выполняет представительские полномочия во внешнеполитических отношениях с согласия кабинета.

Заявление депутатов о возможном нарушении Конституции президентом представляют четыре члена парламента, в том числе и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Но в том, что импичмент будет доведен до конца, сомневаются даже сами инициаторы процесса, поскольку для этого нужно не менее двух третей голосов полного состава парламента (то есть поддержка импичмента со стороны о меньшей мере 100 депутатов). В парламентском большинстве сейчас только 84 депутата.

Если суд согласится с их представлением и установит, что президент действительно нарушила конституцию, процесс переместится в парламент. В этом случае в течение двух недель после судебного заключения должно пройти голосование по вопросу об отстранении Зурабишвили от должности.

Решение по вопросу предоставления статуса Грузии ожидается до конца этого года. До этого свою оценку и рекомендации должна представить Европейская комиссия.

Но в правящей партии говорят об обратном. "Грузинская мечта" обвиняет президента в саботаже национальных интересов страны и препятствовании получению статуса кандидата в ЕС, который Грузия , в отличие от Молдовы и Украины, не получила летом прошлого года.

С тем, что рассмотрение импичмента может помешать европейской интеграции Грузии, соглашаются и в гражданском секторе. Здесь напоминают, что согласно Конституции Грузии, как президент, так и правительство, обязаны принимать все меры для интеграции страны в ЕС.

"Это саботаж европейского курса Грузии, это саботаж — особенно в момент, когда мы ждем статуса кандидата, и наши международные партнеры следят за каждым шагом грузинских властей. Никакого правового основания для начала импичмента президента не существует", — заявила накануне слушания в Конституционном суде депутат крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ана Цитлидзе.

Большая часть оппозиционеров, включая депутатов крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", обещают проголосовать против отстранения от должности Зурабишвили или вовсе не участвовать в голосовании. В оппозиции уверены, что запуск импичмента в преддверии решения о предоставлении Грузии статуса кандидата в Европейский союз — не случайность.

"Я думаю, все институты страны должны работать вместе, совместно обеспечивая поддержку европейского пути", — сказал Боррель, выступая на пресс-конференции после встречи с грузинским премьером.

"Вызывает тревогу то, что правительство не только игнорирует это обязательство, но и препятствует президенту Грузии — конституционному органу — реализовать исторический выбор нашего народа. Препятствование европейской интеграции как раз и представляет собой нарушение Конституции", — говорится в совместном заявлении, которое распространили одиннадцать неправительственных организаций по поводу решения правящей партии начать процедуру импичмента Зурабишвили.

Более жесткие оценки по поводу решения правящей партии делали европейские парламентарии. Одна из них, представитель Словакии Мириам Лексманн назвала решение правящей партии "абсурдным". По ее мнению, "Грузинская мечта" в очередной раз показала, что ее не интересует ни решение проблемы политической поляризации, ни европейское будущее Грузии.

"Мой посыл — простой и однозначный. Грузия, с учетом проведенных реформ, достигнутого прогресса и сложной геополитической ситуации, заслуживает статус кандидата. В ином случае, я сказал [европейским лидерам], что это будет очередная стратегическая ошибка ЕС и очень несправедливое обращение с нашей страной и народом", — заявил Гарибашвили, комментируя свои встречи с европейскими лидерами.

Власти по-прежнему декларируют курс Грузии на интеграцию в ЕС и делают по этому поводу все более категоричные заявления.

"Мы не знаем, что бы она говорила, поехав с нашим мандатом в какую-нибудь страну. Этим аргументирован наш отказ [на зарубежные визиты]. Она прямо противоречила национальным интересам нашей страны, — заявил отвечая на вопросы журналистов 28 сентября, премьер-министр Ираклий Гарибашвили. — Мы всегда были заинтересованы, и остаемся заинтересованными в получении статуса [страны-кандидата на вступление в ЕС], и любое действие и заявление против этого — это саботаж".

В правительстве говорят, что не давали согласия на зарубежные визиты Зурабишвили, поскольку она критиковала действия властей, в том числе по поводу выполнения ими требований ЕС, и окончательно потеряли к ней доверие.

Алиби для Москвы?

"В Европе не понимают, что происходит. Они видят, что Зурабишвили работает на долгосрочные государственные интересы, а власть за это ее атакует и запрещает ей визиты за рубеж", — говорит аналитик Гия Хухашвили, который был советником основателя правящей партии Бидзины Иванишвили во время его премьерства.

Как считает Хухашвили, в отличие от правительства, Зурабишвили довольно эффективно лоббирует интересы Грузии, и если власти на самом деле стремятся к интеграции в ЕС, они должны всячески поддерживать ее визиты, а не препятствовать им.

Бидзина Иванишвили

Но за решением начать импичмент может стоять не только желание отстранить президента, полагает эксперт. "Власти, возможно, дали какие-то гарантии российской стороне, что будут вести себя лояльно по отношению к России, а Саломе Зурабишвили как-то вышла из-под контроля. Когда из Москвы поступают соответствующие вопросы, власти создают этим импичментом алиби перед Москвой, что они не ведут двойную игру", — говорит Хухашвили.