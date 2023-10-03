Армения ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда

Представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что необходимость ратификации обусловлена широкомасштабной агрессией Азербайджана против Армении в сентябре 2022 года, а также "рядом грубейших военных преступлений, совершенных на армянской территории".

Обсуждение ратификации блокировали оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею". Секретарь "Армении" Арцвик Минасян заявил, что национальное собрание не может обсуждать этот вопрос без внесения поправок в Конституцию.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей в ходе полномасштабного вторжения России в Украину. В связи с этим власти России назвали действия Еревана "неприемлемыми".