СМИ: командарм армии за выделяемые на аренду жилья деньги снимает квартиру у своего сына

В публикации сказано, что генерал-лейтенант арендует квартиру в Вильнюсе у своего сына Довидаса, это зафиксировано в декларации частных интересов с июля 2021 г. Его декларация, как и декларации других военных, не публичная.

Рупшис сказал журналистам, что арендует квартиру у сына, поскольку в Вильнюсе бывает только в рабочие дни. Он сам указал сумму денег, которую получает на аренду, но не ответил на вопрос о стоимости аренды.

"Я вам говорю – у меня есть право на получение этих денег, на заключение договора, я могу заключать договор с тем, с кем мне удобно его заключать, включая моего сына. Если он сам не живет в этой квартире и сдает ее мне и платит налоги. Все", – сказал Рупшис, заметив, что сын ему оказывает "большую услугу", ведь если бы не эта аренда, ему пришлось бы платить за аренду намного больше.