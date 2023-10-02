Врач рассказала о двоих пациентах, отравившихся мухоморами

"Когда в лесах появляются грибы, мне приходится комментировать информацию для СМИ. Я дружу со СМИ, вижу в этом большой смысл, ежегодно я 70–80 раз говорю с журналистами и лекарствах, психоактивных веществах, вреде алкоголя, электронных сигаретах, а зимой об отравлении газом и т.д. Каждую осень на волне отравление грибами", – писала специалист.

По ее словам, в этом году популярностью пользуются форумы для грибников, где можно найти очень далекую от реальности информацию. Она не только вводит в заблуждение, но и может привести к серьезной болезни или даже смерти.