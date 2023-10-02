Болгария запретит въезд автомобилям с российскими номерами

"Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", — заявил Златанов. Он добавил, что ограничения распространяются и на другие предметы, упомянутые в разъяснениях Еврокомиссии.

Чиновник не смог уточнить, сколько зарегистрированных в РФ машин ежемесячно въезжает на территорию страны, но отметил, что их немного. Как отмечает "Медуза", через Болгарию проходит сухопутный маршрут между Сербией и Грузией — двумя крупными центрами российской антивоенной эмиграции.