Политик ФРГ считает законными возможные удары Украины по РФ

Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) считает законными возможные удары Украины по России. "Международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории агрессора. Совершенно независимо от того, где оружие было произведено и кто его предоставил", - заявила депутат от Свободной демократической партии в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в субботу, 30 сентября. Речь идет и об аннексированном РФ Крыме, через который организованы поставки для российских вооруженных сил, указала политик.

"Нападение России на Украину противоречит международному праву. То, что Украина защищается, соответствует международному праву. Сюда же относится и атака на российские позиции. Это предотвратит ежедневный запуск сотен ракет, нацеленных на Украину", - подчеркнула Штрак-Циммерман.

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