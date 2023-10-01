Банды Швеции: страну захлестнула волна убийств, на помощь полиции зовут армию

По решению властей, со следующей недели армия начнет содействовать полицейским с анализом данных, логистикой, криминалистической экспертизой и работой со взрывчатыми веществами.

По данным газеты Dagens Nyheter , это самый высокий показатель с декабря 2019 года.

В сентябре из-за действий вооруженных банд в стране погибли в общей сложности 12 человек.

Кроме того, в одном из населенных пунктов к северу от столицы 24-летняя женщина погибла в результате взрыва в ее доме. По информации СМИ , женщину звали Соха Саад и она недавно получила квалификацию учителя. Полиция предполагает, что человек, который должен был стать целью взрыва, был ее соседом, а сама она не имела никакого отношения к бандитской деятельности.

Только на прошлой неделе в течение 12 часов в Стокгольме были застрелены двое молодых мужчин.

Об этих мерах премьер-министр Швеции объявил на фоне резкого роста числа нападений с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Шведские СМИ связывают рост числа убийств в стране с внутренним конфликтом в криминальной банде, известной как сеть "Фокстрот". Известно, что она раскололась на две конкурирующие группировки, между которыми регулярно происходят столкновения.

Премьер-министр пояснил, что правительство попросит армию помочь полиции "в тех случаях, когда могут пригодиться особые навыки вооруженных сил".

Свое заявление о вовлечении армии в борьбу с преступностью Кристерссон сделал после экстренных переговоров в пятницу с главой шведской армии Микаэлем Байденом, руководителем полиции Андерсом Торнбергом и министром юстиции Гуннаром Штроммером.

Кристерссон возглавляет право-центристское правительство, у которого нет большинства в парламенте. Он пришел к власти в прошлом году при поддержке антиэмигрантской Шведской демократической партии, но так и не смог обуздать преступность — одну из главных проблем страны, вызывающую особое недовольство избирателей.

"Я не могу не признать, насколько серьезна ситуация. Швеция никогда раньше не видела ничего подобного. Ни одна другая страна Европы сейчас такого не переживает", — сказал премьер-министр Кристерссон, обращаясь к жителям страны в четверг вечером.

Шведская полиция полагает, что местные банды все чаще используют детей для совершения преступлений, поскольку дети младше 18 лет часто получают легкие приговоры в судах или вообще остаются без наказания.

По данным правоохранительных органов, дети все более младшего возраста (некоторым всего 10 лет) вовлекаются в торговлю наркотиками и среди них растет число тех, кто в конфликтах использует оружие со смертельными последствиями.

В Швеции относительно легко можно купить нелегальное оружие, которое поступает в основном из балканских стран, считает полиция.

Как подчеркнул в своем обращении Кристерссон, жертвами внутренних конфликтов банд все чаще становятся дети и прохожие.

В прошлом году в результате перестрелок в Швеции погибло более 60 человек — это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики. Ожидается, что по итогам 2023-го года ситуация будет настолько же плохой — или еще хуже.