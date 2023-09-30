Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу: в армию призовут 130 тысяч россиян

Осенний призыв 2023 года будет проходить с 1 октября до 31 декабря во всех регионах России, а также в частично оккупированных областях Украины и в аннексированном Крыму.

Новобранцы осеннего призыва должны будут в течение пяти дней с момента зачисления в войсковую часть сдать свои загранпаспорта в МВД. Документы вернут после прохождения военнослужащим срочной службы.

Кроме того, срочники смогут заключать на год контракты о военной службе в период мобилизации и при военном положении. Также россиянам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток.

Всем новобранцам, не явившимся по повестке в военкомат, будет грозить штраф до 30 тысяч рублей.