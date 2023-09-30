На севере Англии спилили знаменитое дерево из фильма «Робин Гуд». Полиция арестовала 16-летнего подростка

Фотограф Иан Спроат сказал, что у него просто "сердце разорвалось", когда он своими глазами увидел спиленный бензопилой клен. "Я был в шоке, сначала меня охватила злость, а теперь и грусть. Эти люди только что погубили часть Северо-Востока Англии, — поделился он с Би-би-си. — Это преступление стоит в том же ряду, как если бы они разрушили мост через реку Тайн (символ Ньюкасла), или Разводной мост". Оба эти моста находятся в городе Ньюкасл и являются охраняемыми памятниками архитектуры. "Это дерево ведь было живым существом! Я не перестаю задавать себе вопрос: "Кому и зачем это понадобилось?"" — добавил он.