В одном случае можно не поднимать национальный флаг у дома во время праздников

На этой неделе члены Сейма единогласно одобрили внесение законопроекта, предлагающего поправку к Закону о государственном флаге и других флагах. После обсуждения 96 парламентариев проголосовали "за". Теперь Сейму придется голосовать по поводу принятия поправок.
В случае одобрения Сеймом, в законе сохранится положение о том, что в праздничные дни флаг Литовского государства поднимается над зданиями государственных институтов и учреждений, самоуправлений, а также других учреждений, предприятий и организаций, независимо от их форм собственности, а также над жилыми домами, "за исключением жилых домов, в которых не проживают постоянно".
Депутат Сейма Стасис Туменас считает, что логичнее было бы включить в закон обязанность поднимать государственный флаг над домом, где человек задекларировал свое место жительства. "Я согласен, что флаги должны быть подняты на тех домах, где живут люди, где есть учреждения. Однако с юридической точки зрения, возможно, более точным было бы написать "где вы задекларировали свое место жительства". На мой взгляд, минусом этого законопроекта является то, что мы ищем способы помочь тем людям, у которых много имущества – домов, построек, дач. Они как будто хотят, чтобы старосты не наказывали тех людей, которые там не живут, но имеют собственность и не поднимают флаги в праздники. Когда едешь по Литве, особенно во время таких праздников, как 16 февраля, грустно видеть, что в деревнях мало флагов. Либо усадьба пустует, либо люди равнодушны, либо куплено жилье, но люди там не живут", заметил С.Туменас, выступая на трибуне Сейма.
Депутат также высказался об уважении к государственным символам – государственному флагу, гимну, присяге. "Каждый день в нашем жилом пространстве и здесь, в Сейме, мы видим украинские флаги. Это выражение солидарности с украинским народом, защищающим свое государство. Но, уважаемые коллеги, неужели нам нужна война или трагедии, геноцид, унижение государства, чтобы вывесить наши (литовские) флаги на наших улицах, в наших городах и селах?" – спросил политик.
К.Масюлис предложил отказаться от обязанности поднимать флаги возле жилых домов
Депутат Сейма от консерваторов Кястутис Масюлис предложил отказаться от обязанности поднимать государственный флаг возле жилых домов, но Сейм это не одобрил.
По мнению парламентария, флаги можно поднимать добровольно и это соответствовало бы практике свободных стран, когда государство не вмешивается в поведение людей. Масюлис считает, что обязательное требование поднимать флаги не поощряет патриотизм, а наоборот ухудшает отношения человека с государством. По словам парламентария, в большинстве европейских стран такое требование распространяется только на официальные учреждения, т.е. регулирование не распространяется на физических лиц.
"Например: в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Испании, Кипре, Хорватии, Словении, Финляндии, Румынии, во всех Скандинавских странах, Венгрии, Германии флаги должны подниматься над государственными учреждениями. Государственные институты обязаны, а люди нет. Потом я посмотрел на Восток: в Россию, Беларусь. Там обязаны поднимать флаги, но не обязательно это делают", – заявил К.Масюлис с трибуны Сейма. Политик задался вопросом, как поднять флаг, если ты пожилой человек, инвалид или госпитализирован? "Поэтому я предложил последовать примеру западных стран и предоставить людям самим решать", – предложил политик. Оценив практику, К.Масюлис заметил, что полиция за подобное нарушение почти не наказывает.
Предложение поддержал депутат Сейма Томас Витаутас Раскявичюс. "Это действительно очень хорошее и либеральное предложение, согласно которому поднятие флага должно быть не обязанностью, а чем-то, что мы делаем добровольно и с гордостью", – сказал политик.
Между тем, по мнению члена Сейма Агне Ширинскене, такое неуважение к флагу просто невероятно. "Многие государства стараются поощрять использование флага. (...) На самом деле очень обидно, что рождаются такие инициативы", – сказала А. Ширинскене о предложении К. Масюлиса.
Поправки в Закон о государственном флаге и других флагах инициировал член фракции Союза крестьян и зеленых Литвы (LVŽS) Альгимантас Думбрава. В настоящее время в Литве флаг Литовского государства должен подниматься в праздничные дни независимо от того, заселен дом или нет.
Как уже сообщало ELTA, председатель комиссии Сейма по иностранным делам Жигимантас Павиленис предложил законодательно закрепить обязанность вывешивать флаги Евросоюза и НАТО возле зданий государственных или муниципальных учреждений и офисов.
Если Сейм одобрит инициативу Павилениса, то появится возможность также вывешивать флаг Украины возле зданий государственных или муниципальных учреждений. Зарегистрировав проекты поправок в Закон о государственном флаге и других флагах, парламентарий предложил предусмотреть, чтобы "флаги демократических иностранных государств, против которых осуществляется военная агрессия, могли быть подняты, когда решение Сейма признает такую агрессию и выражает поддержку иностранному государству".
"Мы хотим создать четкую правовую базу для того, чтобы мы могли поднимать флаги тех стран, против которых осуществляется агрессия возле государственных и муниципальных зданий – если так решит Сейм. Сегодня это Украина, а завтра это может быть любая другая страна", – прокомментировал ELTA зарегистрированную поправку к закону депутат Павиленис.