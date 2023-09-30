Журналист-расследователь: "Я прекратил считать нарушителей". Почему санкции против России не работают?

Это риторический вопрос. Все понимают, что причина введения этих санкций совершенно в другом. Вот из недавнего интервью The Washington Post министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен следует, например, что это наказание для россиян за то, что они не смогли побороть Владимира Путина .

Никаких проблем российской экономике это не доставляет, это просто создает неприятности для людей, которые ни разу не являются бенефициарами путинского режима.

Какой-нибудь Вагит Алекперов (российский нефтяной олигарх, до 21 апреля 2022 года президент компании "Лукойл", подал в отставку после введения санкций Великобритании и Австралии. Находится под санкциями в Канаде. В ЕС и США санкции против него не введены — ред.) не поедет в Эстонию на машине. Он не будет стоять в очереди на границе. Он полетит на бизнесджете, его на границе не отберут. С точки зрения достижения какого-то результата это бессмысленная мера. Гораздо эффективнее было бы точечно санкционировать бенефициаров путинского режима. Но этого, к сожалению, не происходит.