Британия расширила санкции против России

 
bbcrussian.com
ФОТО: Shutterstock
Британские власти объявили о пополнении санкционного списка, действующего в связи с российским вторжением в Украину, на 11 пунктов.

Среди тех, кто попал под санкции – чиновники оккупационных администраций, единоросс Александр Сидякин и глава МЧС Александр Куренков.

Их обвиняют в "действиях, которые дестабилизируют Украину или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", в основном из-за организации выборов на оккупированных территориях.

Кроме того, под санкции попала вся Центральная избирательная комиссия РФ за организацию незаконных референдумов осенью 2022 года и региональных выборов в сентябре 2023 года и "попытку легитимизировать их результаты".

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