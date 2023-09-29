Британия расширила санкции против России

Среди тех, кто попал под санкции – чиновники оккупационных администраций, единоросс Александр Сидякин и глава МЧС Александр Куренков.
Их обвиняют в "действиях, которые дестабилизируют Украину или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", в основном из-за организации выборов на оккупированных территориях.
Кроме того, под санкции попала вся Центральная избирательная комиссия РФ за организацию незаконных референдумов осенью 2022 года и региональных выборов в сентябре 2023 года и "попытку легитимизировать их результаты".
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