Британия расширила санкции против России

Среди тех, кто попал под санкции – чиновники оккупационных администраций, единоросс Александр Сидякин и глава МЧС Александр Куренков.

Их обвиняют в "действиях, которые дестабилизируют Украину или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины", в основном из-за организации выборов на оккупированных территориях.