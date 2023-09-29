"Литовская почта" планирует уволить около 400 почтальонов

Решение о таких переменах было принято после того, как был найден консенсус с представителями работников с учетом их замечаний. На выходное пособие уволенным работникам будет выделено примерно 800 000 евро, а кадровики компании предоставят им профессиональную консультацию по вопросам поиска работы.

"Рост популярности альтернативных каналов доставки, в первую очередь, через сеть почтовых автоматов, и снижение объемов традиционных почтовых услуг — это тенденция, которую можно наблюдать по всей Европе. Несмотря на то, что только за последние 5 лет потребность в этих услугах в Литве сократилась почти наполовину, объем работы не всех почтальонов за этот период был пересмотрен. Это привело к неравномерной загруженности разных почтовых участков, поэтому мы приняли непростое решение распрощаться с некоторыми почтальонами. Это преобразование необходимо для сохранения финансовой устойчивости компании и для повышения ее рентабельности", – заявил генеральный директор "Литовской почты" Роландас Зукас.