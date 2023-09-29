Цены на аренду жилья в Литве снова бьют рекорды

 
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ФОТО: Rytis Mazuras

Недавно компания Ober-Haus, работающая в сфере недвижимости, сообщила, что рост цен на жилье в Литве выдыхается – за год в крупных городах цены выросли на 4,9%, а число сделок по купле-продаже ниже, чем год назад. Недавно Европейский центробанк (ЕЦБ) сообщил об еще одном повышении процентной ставки, это значит, что жители будут еще больше платить по кредитам. Эксперты отмечают, что эта ситуация влияет и на рынок аренды жилья.

Представитель Ober-Haus Раймондас Регинис сказал, что в ближайшее время на рынке продаж ситуация по-прежнему будет малоактивной.

"Это обусловлено высокими ценами на жилье и повышением процентной ставки", – сказал Регинис.

Однако он отмечает, что стагнация на рынке действует и на рынок аренды.

Вильнюсе фиксируются рекордно высокие цены на аренду жилья. После снижения цен в конце 2022 года, в 2023 году снова начался их рост. В этом году рынок аренды жилья оживился из-за того, что людям стала не по карману покупка собственной недвижимости, поскольку из-за высокой процентной ставки кредиты подорожали", – заметил Регинис.

"Сейчас в Вильнюсе предлагают для аренды немало объектов, но растет и число потенциальных арендаторов – по тем же причинам – из-за недоступности покупки жилья", – прибавил эксперт.

Представитель Bonava Lietuva Ремигиюс Плетерас сказал, что желание литовцев приобрести свое жилье никуда не делось, жители постоянно думают о том, как купить жилье.

"По заказу нашей компании в январе был проведен опрос жителей Вильнюса, который показал, что в этом году жилье планировали купить 24% участников опроса, а в следующем - на один процент больше", – сказал он.

На просьбу назвать, сколько готовы платить за жилье те, кто хотел купить его в этом году, большинство указало до 150 000 евро (45%). Абсолютное большинство участников опроса – 81% – указали, что хотят брать на покупку жилья ипотечный кредит.

По словам собеседника, большинство желающих взять кредит отпугивает требование банка внести первый взнос. Однако, по словам эксперта, большинство, особенно, если речь идет о первом жилье, покупает жилье экономического класса, что означает меньший первый взнос и выплаты по кредитам.

"Это в основном молодые работающие пары или молодые семьи с детьми, которые покупают себе первое жилье, с полной отделкой", – сказал Плетерас.

Регинис отмечает, что, согласно данным Ober-Haus, самые высокие цены на аренду в Вильнюсе – в Старом городе, в Науяместисе, Ужуписе, Жверинасе и Шнипишкес.

В этих районах аренда двухкомнатной квартиры стоит от 700 до 900 евро в месяц и больше. В спальных районах, например, в Фабийонишкес и Пашилайчай в новых домах аренда двухкомнатной квартиры стоит 550-650 евро в месяц.

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