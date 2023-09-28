Поправка к кодексу: занял чужое место на парковке – штраф 500 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tadas Markevičius
Консерватор Вилюс Семешка предлагает наказание для тех, кто на стоянке занимает чужое место. Предлагается наказание в виде предупреждения или штрафа до 500 евро.

Соответствующие поправки к Кодексу административных правонарушений зарегистрировал депутат, который утверждает, что все больше людей покупает квартиры с местом для парковки, но иногда эти места самовольно занимают другие водители.

"Мы хотим защитить владельцев таких парковочных мест, чтобы они могли защитить свое место от "захватчиков". Бывают такие ситуации, когда кто-то ставит свою машину на чужое место, а сам уезжает, например, на месяц за границу. Сейчас полиция ничего не может сделать в таких случаях", – сказал консерватор Вилюс Семешка.

Политик сказал, что подготовил поправку к кодексу, реагируя на жалобы жителей и жилтовариществ.

"Мы хотим дать полиции правовое основание для защиты права жителей на частную собственность и ее использование по потребности владельца", – сказал Семешка.

В соответствии с поправками, "за самовольную парковку на чужом месте" грозит предупреждение или штраф от 100 до 300 евро или же принудительная эвакуация автомобиля. За повторное нарушение грозит штраф от 300 до 500 евро.

Предлагается сделать так, чтобы новое требование вступило в силу с 1 января 2024 г.

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