Токаев: Казахстан будет следовать санкционному режиму против России

 
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Kasymas Žomartas Tokajevas
Kasymas Žomartas Tokajevas
ФОТО: Vida Press

Казахстан заявил о том, что будет следовать санкционному режиму, говоря о возможном обходе санкций, сказал президент Касым-Жомарт Токаев после встречи с канцлером Германии Олафом Шульцем в Берлине.

“Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями, по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти секционный режим, мне кажется, не должно быть”, - заявил Токаев.

Он также заявил о готовности увеличить поставки нефти в Германию и “придать им долгосрочный характер”. Токаев отметил, что с начала года Казахстан через магистральный нефтепровод “Дружба” отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти.

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